السعودية اليوم / لجنة النقل والاتصالات في الشورى تستعرض مع رئيس مؤسسة البريد مواكبة النقل البريدي لزيادة الطلب على المتاجر



الرياض 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، اجتماعًا "عن بعد" بمشاركة معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، وعدد من المسؤولين في المؤسسة.

وناقش الاجتماع التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1440 /1441هـ ،كما ناقش الاجتماع أهم ما جاء في مضامين التقرير، وأبرز إنجازات المؤسسة وخططها المرسومة، وما تحقق من تطورات في القطاع البريدي؛ بعد أن انتقلت مرجعيته التنظيمية إلى اختصاصات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع بعض المهام التي قامت بها المؤسسة خلال جائحة

ووجه أعضاء اللجنة خلال الاجتماع "عن بعد" عددًا من الملحوظات والاستفسارات، والآراء، بشأن رفع جودة الخدمات البريدية التي تقدم للمواطنين والمقيمين.

وأبان المسؤولون في مؤسسة البريد السعودي أن المؤسسة قامت بزيادة نسبة العاملين في قطاع التوزيع لتصل نسبتهم إلى 90% من إجمالي عدد الموظفين، مؤكدين أن المؤسسة تسعى لرفع حصتها من التجارة الإلكترونية.

كما أوضح المسؤولون في المؤسسة خلال الاجتماع أن المؤسسة حرصت على تعديل سياستها فيما يتعلق بتعويض العميل عن المفقودات والتلفيات؛ لتصل إلى أعلى مستويات الرضا لدى عملاء المؤسسة.

// انتهى //

14:45ت م

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الرياض 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسعقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي، اجتماعًا "عن بعد" بمشاركة معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي، وعدد من المسؤولين في المؤسسة.وناقش الاجتماع التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1440 /1441هـ ،كما ناقش الاجتماع أهم ما جاء في مضامين التقرير، وأبرز إنجازات المؤسسة وخططها المرسومة، وما تحقق من تطورات في القطاع البريدي؛ بعد أن انتقلت مرجعيته التنظيمية إلى اختصاصات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع بعض المهام التي قامت بها المؤسسة خلال جائحة كورونا لمواجهة زيادة الطلبات على مواقع التسوق الإلكتروني التي تتطلب مواكبة قطاع النقل البريدي لهذه الزيادة.ووجه أعضاء اللجنة خلال الاجتماع "عن بعد" عددًا من الملحوظات والاستفسارات، والآراء، بشأن رفع جودة الخدمات البريدية التي تقدم للمواطنين والمقيمين.وأبان المسؤولون في مؤسسة البريد السعودي أن المؤسسة قامت بزيادة نسبة العاملين في قطاع التوزيع لتصل نسبتهم إلى 90% من إجمالي عدد الموظفين، مؤكدين أن المؤسسة تسعى لرفع حصتها من التجارة الإلكترونية.كما أوضح المسؤولون في المؤسسة خلال الاجتماع أن المؤسسة حرصت على تعديل سياستها فيما يتعلق بتعويض العميل عن المفقودات والتلفيات؛ لتصل إلى أعلى مستويات الرضا لدى عملاء المؤسسة.// انتهى //14:45ت م0084

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.