السعودية اليوم / النرويج تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا



بروكسل 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 7 إصابات جديدة بفيروس

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8106 إصابات، مضيفًا أنه سجّل سبع حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 217 حالة.

// انتهى //

14:40ت م

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بروكسل 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسسجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8106 إصابات، مضيفًا أنه سجّل سبع حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 217 حالة.// انتهى //14:40ت م0081

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