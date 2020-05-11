شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 1966 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1280حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ، تسجيل 1966 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق

وقال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي في المؤتمر اليومي لمستجدات فيروس كورونا: كان من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 22% حالات سجلت فيما بين الإناث، و78% حالات سجلت فيما بين الذكور ، 7% حالات سجلت في أطفال، و89% حالات سجلت في البالغين، فيما 4% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا ، و 38% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 62% من الحالات

وأضاف العبد العالي إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 41014 حالة، بينها 28022 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة، منها 149 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة

وتم تسجيل 1280 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 12737 حالة ، و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 255 شخصًا رحمهم الله جميعًا