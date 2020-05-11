بر جازان توفر 30 ألف سلة غذائية بشعار “الزم بيتك وبرك يأتيك”

2020-05-11

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تواصل جمعية البر الخيرية بجازان رفع دعمها لأكثر من 38 جمعية خيرية ولجان تنمية بأكثر من 30 ألف سلة غذائية في أكبر حملتها الخيرية منذ تأسيسها وذلك تحت شعار “الزم بيتك وبرك يأتيك” لتوفير المتطلبات والاحتياجات الغذائية للأسر المستفيدة من خدماتها وغيرها من الأسر المتضررة من جائحة كورونا بمنطقة جازان، وتأتي مبادرة الجمعية، تحقيقًا لتوجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.

وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ يحيى عوض، أن الجمعية تسعى لتطبيق خطط فرع الوزارة بالمنطقة واللجان العاملة التنفيذية للتصدي لمرض كورونا، مبينًا أن الحملة الميدانية تعمل من خلال الفرق التطوعية.

وصرّح أمين جمعية البر الخيرية بجازان الشيخ محمد بن حسن علاوي أن الحملة تضمنت توفير أكثر من 80000 كرتون من التمور الفاخرة وأكثر من 75,000 كيس دقيق 10 كيلو و30000 كيس سكر، 30000 كيس أرز وتستهدف الجمعية توزيع أكثر من 30000 سلة غذائية مغلفه، مشيرًا بأن العطاء سوف يستمر للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السلات الغذائية وذلك لإدخال البهجة والوقوف مع هذي الفئة الغالية على قلوبنا من المجتمع.

كما أكد المدير التنفيذي الأستاذ عيسى خواجي أن الخطة الميدانية تتعاون مع جميع الجمعيات التطوعية ولجان التنمية وعمد الأحياء مشكورين.

من جانبه أشاد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي بالجهود التي تقدمها الجمعية لخدمة مستفيديها والأسر المتضررة ودعمها الكبير لجمعيات المنطقة.

كما تقدم أمين الجمعية بوافر الشكر وفائق التقدير وعظيم الامتنان، لمقام خادم الحرمين وولي عهده الأمين، ولسمو أمير المنطقة ونائبه على الدعم الكبير لجميع القطاعات العاملة في الميدان.

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ودعا العلاوي مؤسسات القطاع التجاري ورجال الأعمال، إلى تقديم العون للجهات الخيرية، ومثمنًا العطاء الوافر الذي قدمه رجل الأعمال الشيخ مطلق وأبناؤه سائلًا الله أن يحفظ البلاد والعباد وولاة أمرها لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يهل علينا شهر رمضان باليمن والبركات وأن يصرف عن الأمه كل شر.

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