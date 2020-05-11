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قطر تسجل 1103 إصابات جديدة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات 23623 حالة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت قطر اليوم تسجيل 1103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 23623 حالة.
وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان لها إن الفحوص الطبية أكدت تماثل 87 حالة للشفاء ليبلغ عدد حالات التعافي 2840 حالة.
وأضافت أن الإصابات الجديدة تركزت في العمالة الوافدة وفي عدد من المواطنين من المخالطين لحالات قائمة بالفعل.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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