محمد بن مسعود - الدمام - 149 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين الموافق 2020/05/11 م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 38% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 62% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 149 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1280 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 12737 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 255 متوفى. — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | متحدث #الصحة: إجمالي الحالات المصابة بفيروس #كورونا في #المملكة 41014 حالة بينها 28022 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة#الإخبارية#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/WTubTHeA7Y — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 11, 2020 فيروس كورونا الجديد — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)فيروس كورونا الجديد

بالفيديو .."متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 38 % مواطنون و62 % غير سعوديين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-11 قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين الموافق 2020/05/11 م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 38% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 62% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 149 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1280 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 12737 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 255 متوفى. — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | متحدث #الصحة: إجمالي الحالات المصابة بفيروس #كورونا في #المملكة 41014 حالة بينها 28022 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة#الإخبارية#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/WTubTHeA7Y Advertisements — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 11, 2020 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 03:54 PM 149 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات 149 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين الموافق 2020/05/11 م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 38% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 62% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 149 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1280 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 12737 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 255 متوفى. — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | متحدث #الصحة: إجمالي الحالات المصابة بفيروس #كورونا في #المملكة 41014 حالة بينها 28022 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة#الإخبارية#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/WTubTHeA7Y — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 11, 2020 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)

، بالفيديو .."متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 38 % مواطنون و62 % غير سعوديين ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه