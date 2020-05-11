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يواجه المواطنون الذين لا يلتزمون وضع قناع في الأماكن العامة عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 يومًا، في دولة تشاد الأفريقية، وذلك بموجب قرار حكومي تم توقيعه الأحد.
وجاء في القرار الصادر عن وزير الدفاع والأمن محمد صلاح وأصبح ساري المفعول بدءًا من الأحد أن "أي شخص لا يحترم وضع قناع سيُعاقب بغرامة مالية وقد يُسجن أيضًا لمدة تصل إلى خمسة عشر يومًا على الأكثر".
وأصبح وضع قناع لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد إلزاميًا في تشاد منذ الخميس. وأشارت وكالة "فرانس برس" الأحد أن هذا الإجراء لم يحترم كثيرًا حتى الآن في شوارع العاصمة نجامينا.
وحتى الأحد، أحصت تشاد الدولة الساحلية الفقيرة، رسميًا 322 إصابة بالفيروس بينها 31 وفاة.
فيروس كورونا الجديد
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 03:59 PM
بعد 322 إصابة بفيروس كورونافي هذه الدولة.. السجن لمن لا يضع قناعًا في الأماكن العامة
يواجه المواطنون الذين لا يلتزمون وضع قناع في الأماكن العامة عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 يومًا، في دولة تشاد الأفريقية، وذلك بموجب قرار حكومي تم توقيعه الأحد.
وجاء في القرار الصادر عن وزير الدفاع والأمن محمد صلاح وأصبح ساري المفعول بدءًا من الأحد أن "أي شخص لا يحترم وضع قناع سيُعاقب بغرامة مالية وقد يُسجن أيضًا لمدة تصل إلى خمسة عشر يومًا على الأكثر".
وأصبح وضع قناع لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد إلزاميًا في تشاد منذ الخميس. وأشارت وكالة "فرانس برس" الأحد أن هذا الإجراء لم يحترم كثيرًا حتى الآن في شوارع العاصمة نجامينا.
وحتى الأحد، أحصت تشاد الدولة الساحلية الفقيرة، رسميًا 322 إصابة بالفيروس بينها 31 وفاة.
، في هذه الدولة.. السجن لمن لا يضع قناعًا في الأماكن العامة ،
المصدر : الخليج 365
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