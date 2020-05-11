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قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين الموافق 2020/05/11 م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 38% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 62% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 149 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1280 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 12737 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 255 متوفى.
فيروس كورونا الجديد
فيديو | متحدث #الصحة: إجمالي الحالات المصابة بفيروس #كورونا في #المملكة 41014 حالة بينها 28022 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة#الإخبارية#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/WTubTHeA7Y— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 11, 2020
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 03:54 PM
149 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين الموافق 2020/05/11 م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 38% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 62% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 149 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1280 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 12737 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 255 متوفى.
فيديو | متحدث #الصحة: إجمالي الحالات المصابة بفيروس #كورونا في #المملكة 41014 حالة بينها 28022 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة#الإخبارية#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/WTubTHeA7Y— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 11, 2020
، بالفيديو .."متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 38 % مواطنون و62 % غير سعوديين ،
المصدر : الخليج 365
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