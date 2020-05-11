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مؤشرات إيجابية.. حالات التعافي من "كورونا" في المملكة تقفز إلى 12737

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محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد الإصابات بالفيروس تتجاوز 41 ألف حالة

ارتفع إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس "" إلى أكثر من 12 ألف حالة في المملكة.

‏وبحسب موقع وزارة الصحة فقد بلغ إجمالي عدد المتعافين 12737 حالة تعافٍ من فيروس "كورونا".

وقد بلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس‫ في المملكة 41014 حالة.

فيروس كورونا الجديد

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 03:50 PM

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إجمالي عدد الإصابات بالفيروس تتجاوز 41 ألف حالة

مؤشرات إيجابية.. حالات التعافي من "كورونا" في المملكة تقفز إلى 12737
محمد المواسي

ارتفع إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس "كورونا" إلى أكثر من 12 ألف حالة في المملكة.

‏وبحسب موقع وزارة الصحة فقد بلغ إجمالي عدد المتعافين 12737 حالة تعافٍ من فيروس "كورونا".

وقد بلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس‫ في المملكة 41014 حالة.

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المصدر : الخليج 365

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