، مؤشرات إيجابية.. حالات التعافي من "كورونا" في المملكة تقفز إلى 12737 ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد الإصابات بالفيروس تتجاوز 41 ألف حالة

ارتفع إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس "كورونا" إلى أكثر من 12 ألف حالة في المملكة.

‏وبحسب موقع وزارة الصحة فقد بلغ إجمالي عدد المتعافين 12737 حالة تعافٍ من فيروس "كورونا".

وقد بلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس‫ في المملكة 41014 حالة.

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