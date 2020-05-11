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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين الموافق 2020/05/11 م، عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 41014 إصابة، منهم 38% من السعوديين و62 % من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 149 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1280 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 12737 حالة .
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 255 متوفىً.
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 03:38 PM
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين الموافق 2020/05/11 م، عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 41014 إصابة، منهم 38% من السعوديين و62 % من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 149 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1280 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 12737 حالة .
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 255 متوفىً.
، "الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014 ،
المصدر : الخليج 365
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