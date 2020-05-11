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تواصل فرق التقصي الوبائي بصحة منطقة حائل جهودها لتنفيذ حملة المسح النشط للكشف على مواقع سكن العمالة، وذلك ضمن الخطط الاستباقية في حي العزيزية.
وجاء الإجراء استباقيًا للتقصي الوبائي في حي العزيزة بين منازل إسكان وتجمعات العمالة الوافدة، بعد رصد حالة إيجابية لوافد شرق آسيوي،أعلنت عنها وزارة الصحة الأسبوع الماضي.
وصاحب المسح النشط إرشاد العمالة في لغات مختلفة بالإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة المتعلقة بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وأهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم كذلك بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه بالإصابة عبر عزل النفس فوراً والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937.
واستهدف المسح، الكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشار الفيروس.
ووقفت لجنة سكن العمالة الأجنبية بمشاركة عدة جهة معنية، على منازل العمالة، للتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن، إضافة لتأكيد الفحص لكل عامل وإعداد سجل متابعة صحي خاص به وتوفير غرف عزل حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس.
تجدر الإشارة إلى أن عدد العمالة في تلك المساكن يُقدّر بأكثر من أربعة آلاف عامل بالحي، ويُتوقع رصد حالات مخالطة جديدة للحالة التي أعلنتها الصحة الأسبوع الماضي قد تزيد من نسبة الإصابة بالفيروس بحائل،إلا أن ذلك يعتبر أمراً مطمئناً، للسيطرة على المصابين وضمان عدم مخالطتهم لآخرين،فيما تتم مباشرة حصر جميع المخالطين لمن تثبت إيجابية حالته.
فيروس كورونا الجديد
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 03:38 PM
وسط توقعات بزيادة معدل الحالات الإيجابية"صحة حائل" تجري مسحاً نشطاً بين العمالة
تواصل فرق التقصي الوبائي بصحة منطقة حائل جهودها لتنفيذ حملة المسح النشط للكشف على مواقع سكن العمالة، وذلك ضمن الخطط الاستباقية في حي العزيزية.
وجاء الإجراء استباقيًا للتقصي الوبائي في حي العزيزة بين منازل إسكان وتجمعات العمالة الوافدة، بعد رصد حالة إيجابية لوافد شرق آسيوي،أعلنت عنها وزارة الصحة الأسبوع الماضي.
وصاحب المسح النشط إرشاد العمالة في لغات مختلفة بالإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة المتعلقة بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وأهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم كذلك بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه بالإصابة عبر عزل النفس فوراً والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937.
واستهدف المسح، الكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشار الفيروس.
ووقفت لجنة سكن العمالة الأجنبية بمشاركة عدة جهة معنية، على منازل العمالة، للتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن، إضافة لتأكيد الفحص لكل عامل وإعداد سجل متابعة صحي خاص به وتوفير غرف عزل حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس.
تجدر الإشارة إلى أن عدد العمالة في تلك المساكن يُقدّر بأكثر من أربعة آلاف عامل بالحي، ويُتوقع رصد حالات مخالطة جديدة للحالة التي أعلنتها الصحة الأسبوع الماضي قد تزيد من نسبة الإصابة بالفيروس بحائل،إلا أن ذلك يعتبر أمراً مطمئناً، للسيطرة على المصابين وضمان عدم مخالطتهم لآخرين،فيما تتم مباشرة حصر جميع المخالطين لمن تثبت إيجابية حالته.
، "صحة حائل" تجري مسحاً نشطاً بين العمالة ،
المصدر : الخليج 365
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