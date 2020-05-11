الإمارات ترحب بمؤتمر مانحي اليمن الذي تستضيفه السعودية

الإثنين 11 مايو 2020

رحبت الإمارات العربية المتحدة بمؤتمر المانحين لليمن الذي من المقرر أن ينعقد خلال شهر يونيو المقبل استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان دعم دولة الإمارات لهذا المؤتمر الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الثاني من يونيو، والذي سيعقد عن بُعد، ويأتي استمراراً لنهج المملكة في حشد المساعدات والمساهمات الإنسانية والتنموية العالمية لليمن وشعبه الشقيق.

Advertisements

وأضاف البيان أن الدعوة لهذا المؤتمر تأكيدٌ لدور المملكة العربية السعودية الريادي في رفع المعاناة الإنسانية عن الأشقاء اليمنيين.

وشدد بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن دولة الإمارات تدعم كافة المبادرات والجهود الرامية إلى إنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير الذي يهدف إلى دعم مسيرة التنمية في اليمن.

كما أكدت الوزارة في بيانها استعداد الإمارات العربية المتحدة لتقديم كل مايُمَكّن اليمن من تحقيق الإزدهار، ويرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل شعبه الشقيق، ويلبي كل آماله وتطلعاته في مستقبل أفضل مستقر.