«سمعاً وطاعة» .. هاشتاق يجسد قوة التلاحم بين القيادة والشعب

حالة من التلاحم القوي بين الشعب والقيادة ، تسيطر على تغريدات رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، بعد الاستجابة السريعة والدعم القوي للقرارات الاقتصادية التي تستهدف معالجة آثار كورونا، وتخفيف أثر الجائحة على القطاع الخاص والمحافظة على رواتب الموظفين فيه.

ودشن المغردون هاشتاق «سمعا وطاعة في المنشط والمكره» ، للتأكيد على ثقتهم في القيادة ، وقدرة الدولة على تجاوز الأزمة الحالية، خاصة وأن الدولة تعول بشكل كبير على تفهم مواطنيها لقراراتها، عرفانًا منهم للتضحيات والقرارات الشجاعة والمصيرية التي قامت بها منذ اليوم الأول في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد .

وقال أحد المغردين :"أثق بحكومة بلادي التي قدمت الغالي والنفيس ودفعت حتى الآن 177 مليار لمواجهة جائحة كورونا، واتفاقيات عالمية لتعزيز المنظومة الصحية لدينا ولم تتجه لسياسة "مناعة القطيع" كما فعلت معظم دول العالم بل اختارت "المواطن أولاً".

وكتب آخر :"أمريكا في شهر أبريل فقط فقد مواطنيها ٢٠ مليون وظيفة في القطاع الخاص..وفي أوروبا ٦٠ مليون وظيفة مهددة بالخطر.. وفي السعودية الدولة لم تكتف بالحفاظ على الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بل تكفلت بدفع ٦٠٪ من رواتبهم".

فيما غرد أحد المواطنين قائلاً :"جميعاً على قلب واحد ويد واحدة مع ولاة أمرنا".