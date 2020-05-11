السعودية توجه أرامكو بخفض إنتاج شهر يونيو بمليون برميل إضافية المزيد

قال مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية إن الوزارة وجّهت شركة أرامكو السعودية إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام، لشهر يونيو القادم.

وحسب وكالة الأنباء السعودية يأتي الخفض بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية أوبك بلس الأخيرة، في الثاني عشر من إبريل 2020.

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وبهذا سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة، قياساً على معدل إنتاجها في شهر إبريل الماضي، نحو (4,8) أربعة ملايين وثمانمائة ألف برميل يومياً. وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو، بعد الخفضين الأساس والطوعي، (7,492) سبعة ملايين وأربعمائة واثنين وتسعين ألف برميل يومياً.

كما وجّهت وزارة الطاقة السعودية الشركة إلى السعي لخفض إنتاجها في شهر مايو الجاري، عن المستوى المستهدف وهو (8,492) ثمانية ملايين وأربعمائة واثنان وتسعون ألف برميل يومياً، بالتوافق مع عملائها.

وأكّد المصدر أن المملكة تستهدف من هذا الخفض الإضافي تحفيز الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، والدول المنتجة الأخرى، للالتزام بنسب الخفض التي التزمت بها، وتقديم المزيد من الخفض في إنتاجها، وذلك سعيًا منها لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية.