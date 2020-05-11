الكويت تسجل 598 إصابة بكورونا في 24 ساعة المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/5/11 03:33 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الإثنين، تسجيل 7 وفيات و598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال آخر 24 ساعة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، إن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 9286 حالة.
وأشار إلى أن الإصابات الجديدة شملت 598 حالة مخالطة وتقصي وبائي، منها 79 حالة لمواطنين كويتيين، و159 حالة من الجنسية الهندية، و140 حالة من الجنسية المصرية و87 حالة من الجنسية البنغالية، وحالات من جنسيات أخرى.
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