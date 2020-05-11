الصحة: تسجيل 1966 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. 62% لغير السعوديين

2020-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن رصد 1966 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا”، أن نسبة الإصابات بين الإناث22 % والذكور 78% ، والإصابات بين السعوديين 38% وبين غير السعوديين 62 %.

يذكر أن المملكة قد بدأت قبل عدة أيام في تطبيق أسلوب المسح النشط الذي قاد إلى اكتشاف نسبة كبيرة من الأرقام التي يتم الإعلان عنها يوميًا حيث يتم انتقال الفرق الصحية المجهزة والمدربة إلى الأماكن التي يتوقع أن يتواجد بها المصابون بكثافة ليتم عمل فحص كورونا لهم في المنزل.

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وكانت المملكة قد اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة، وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية.

كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، والبقاء في منازلهم، ضمانًا لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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