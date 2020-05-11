المغرب تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-05-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 163 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6226، فيما استقر عدد المتوفين إلى 188.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2759 بعد تعافي 205 أشخاص، فيما تم استبعاد 61515 حالة بعد الكشف المخبري.

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يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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