محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8106 إصابات، مضيفاً أنه سجّل سبع حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 217 حالة. فيروس كورونا الجديد Advertisements 11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 02:51 PM جديد "كورونا" في النرويج: 7 إصابات جديدة ومثلهم وفيات لترتفع الإصابات إلى 8106 جديد "كورونا" في النرويج: 7 إصابات جديدة ومثلهم وفيات لترتفع الإصابات إلى 8106 سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8106 إصابات، مضيفاً أنه سجّل سبع حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 217 حالة. الكلمات المفتاحية ، جديد "كورونا" في النرويج: 7 إصابات جديدة ومثلهم وفيات لترتفع الإصابات إلى 8106 ،

المصدر : الخليج 365

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