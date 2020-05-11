، 4 انفجارات متعاقبة تهز العاصمة الأفغانية.. ولم تتبن أي جهة الهجوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم تسفر عن قتلى والجرحى بينهم طفل

انفجرت أربعة ألغام مزروعة على جوانب طريق بشكل متعاقب في حي يقع شمال العاصمة الأفغانية كابول، اليوم (الاثنين)، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بينهم طفل بجروح.

وذكر المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامرز، أن فريقًا مختصًا بإزالة الألغام توجه إلى موقع الهجمات، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولم يتبن أي طرف الهجوم حتى الآن، وغالبًا ما تنفذ تنظيمات مثل تنظيم "داعش" الإرهابي و"طالبان" تفجيرات وهجمات صاروخية في البلاد، لكن يبدو هجوم اليوم كأول هجوم منسق منذ أشهر.

وتأتي هذه التفجيرات فيما تفرض تدابير عزل على العاصمة الأفغانية بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومنذ توقيع الاتفاق التاريخي بين واشنطن وحركة طالبان في فبراير (شباط)، لم تنفذ طالبان أي هجوم كبير في العاصمة.