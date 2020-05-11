محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1103 إصابات جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20769 حالة. وقالت: إنه لم يتم تسجيل حالات وفيات، ليبقى الإجمالي 14 وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 87، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2840.فيروس كورونا الجديد 11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 02:44 PM Advertisements قطر: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 21 ألف حالة بعد تسجيل 1103 إصابات جديدة قطر: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 21 ألف حالة بعد تسجيل 1103 إصابات جديدة أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1103 إصابات جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20769 حالة. وقالت: إنه لم يتم تسجيل حالات وفيات، ليبقى الإجمالي 14 وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 87، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2840. الكلمات المفتاحية ، قطر: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 21 ألف حالة بعد تسجيل 1103 إصابات جديدة ،

المصدر : الخليج 365

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