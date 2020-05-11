- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، صور قتلى البارجة كونارك الإيرانية المنكوبة.
وكان الجيش الإيراني أعلن عن مقتل 19 جنديا وإصابة 15 آخرين جراء حادث البارجة الذي تسببت به نيران صديقة بحسب بيان للبحرية الإيرانية، حيث أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم في خليج عمان أمس الأحد.
ولم تشر البحرية في البيان إلى سبب الحادثة، وأضافت أن التحقيقات لا تزال جارية، مؤكدة على ضرورة تجنب أي تخمينات وأنباء غير مؤكدة.
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 02:26 PM
نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، صور قتلى البارجة كونارك الإيرانية المنكوبة.
وكان الجيش الإيراني أعلن عن مقتل 19 جنديا وإصابة 15 آخرين جراء حادث البارجة الذي تسببت به نيران صديقة بحسب بيان للبحرية الإيرانية، حيث أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم في خليج عمان أمس الأحد.
ولم تشر البحرية في البيان إلى سبب الحادثة، وأضافت أن التحقيقات لا تزال جارية، مؤكدة على ضرورة تجنب أي تخمينات وأنباء غير مؤكدة.
، إيران تنشر صور قتلى البارجة المنكوبة بـ"نيران صديقة" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تنشر صور قتلى البارجة المنكوبة بـ"نيران صديقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.