شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سيول تجتاح شوارع الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن اجتياح السيول لشوارع محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين؛ حيث ظهرت المركبات وهي تتحرك بصعوبة وسط مياه السيول.

وتشهد أجزاء متفرقة من محافظة الطائف، سقوط أمطار متفاوتة منذ أمس الأحد؛ فيما ناشد المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية؛ للحفاظ على سلامة الجميع.