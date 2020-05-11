شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»‏ : أمطار متفاوتة ورياح نشطة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات " عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، هطول أمطار متفاوتة ورياح نشطة على عدة مناطق.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم الاثنين 1441/9/18هـ وليلة الثلاثاء أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد ورياح هابطة مثيرة للغبار " .

وأوضح " الحصيني " أن ذلك: " على أجزاء من القصيم، والباحة وعسير، وجنوب شرق المدينة، وشرق مكة الطائف، والمحافظات الشمالية والغربية من الرياض، ورياح نشطة على الحدود السعودية الإماراتية " .