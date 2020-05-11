سيول تجتاح وادي السحق بغرب القصيم

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): شهدت منطقة وادي السحق بغرب القصيم اليوم سيول جراء الأمطار التى هطلت عليها خلال الساعات الماضية. شهدت منطقة وادي السحق بغرب القصيم اليوم سيول جراء الأمطار التى هطلت عليها خلال الساعات الماضية. ووثق أحد المتواجين في الوادي مقطع فيديو لجريان السيول بالقرب من الطريق الخاص بالمركبات. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم بهطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة.

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