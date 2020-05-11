بالفيديو.. محطات بناء جامع الإمام تركي بن عبدالله

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مقطع فيديو لحساب دارة الملك عبدالعزيز ، المحطات التطويرية لجامع الإمام تركي بن عبدالله، والذي بني قبل "١٦١"عاما في الرياض. كشف مقطع فيديو لحساب دارة الملك عبدالعزيز ، المحطات التطويرية لجامع الإمام تركي بن عبدالله، والذي بني قبل "١٦١"عاما في الرياض. وأوضح المقطع الذي نشره الحساب عبر "تويتر" حيث مرّت عمارته وتجديداتها بمحطات تطويرية . واوضح المقطع أن من بنوا المسجد بناءون من خارج نجد وطرازه يختلف عن باقي المساجد، وتم تجديده بأوامر من الملك سعود رحمه الله، بحجر الرياض وأحضروا بناءون من سوريا ليحصل على رسومات رائعة لكن المنارة منارة نجدية.

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