شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. العجلان: الشماغ موجود قبل الإسلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عجلان العجلان، بأن النقوش المستخدمة في الشماغ، المنتشر في السعودية والعراق والأردن، موجود قبل الإسلام ويمكن تتبعها في عصابة الرأس الموجودة عند السومريين، وهو ما يمكن ملاحظته عند زيارة المتاحف، فالعصابة الموجودة عند السومريين أشبه ما يكون بالشماغ العراقي الآن.

وأوضح العجلان في لقاء ببرنامج الليوان مع الإعلامي عبد الله المديفر، أن لفظة الشماغ، هي لفظة سومرية من مقطعين "آش ماغ"، وتعني غطاء الرأس باللغة السومرية.

وتابع العجلان بأن وجود ألوان عديدة للشماغ مثل الأدهم والبرتقالي وتنتشر في بعض الدول، إلا أن اللون الأحمر هو الدارج في المملكة، لافتا إلى أن الملك عبدالله -رحمه الله- كان حريصا على ارتداء شماغ "الشلش".