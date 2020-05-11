استمرار انتهاكات الاحتلال يتصدر عناوين الصحف العربية

تصدرت قضية استمرار انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه، في ظل تفشي وباء كورونا ، عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني، الصادرة اليوم الاثنين.
اليوم السابع المصرية:
فلسطينيون يحرقون جرافة إسرائيلية بعد هدمها منزل أسير شمال رام الله
البيان الاماراتية:
4700 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية
الدستور الاردنية:
تصاعد وتيرة الاستيطان بالضفة و القدس منذ بداية 2020
عمان العمانية:
إلغاء الفعاليات الشعبية لذكرى النكبة الفلسطينية
الخليج الاماراتية:
ثلاثة أيام بدون إصابات جديدة بكورونا بين الفلسطينيين
الراية القطرية:
الاحتلال يعتقل 197 فلسطينياً خلال أبريل الماضي
الشرق الاوسط السعودية:
قرارات فلسطينية مرتقبة ضدّ «الضمّ»... وعقوبات أوروبية تنتظر إسرائيل
عريقات يتهم السفير الأميركي بالحثّ على العنف والقتل