استمرار انتهاكات الاحتلال يتصدر عناوين الصحف العربية

تصدرت قضية استمرار انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه، في ظل تفشي وباء كورونا ، عناوين الصحف العربية في الشأن الفلسطيني، الصادرة اليوم الاثنين.

اليوم السابع المصرية:

فلسطينيون يحرقون جرافة إسرائيلية بعد هدمها منزل أسير شمال رام الله

البيان الاماراتية:

4700 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية

الدستور الاردنية:

تصاعد وتيرة الاستيطان بالضفة و القدس منذ بداية 2020

عمان العمانية:

Advertisements

إلغاء الفعاليات الشعبية لذكرى النكبة الفلسطينية

الخليج الاماراتية:

ثلاثة أيام بدون إصابات جديدة بكورونا بين الفلسطينيين

الراية القطرية:

الاحتلال يعتقل 197 فلسطينياً خلال أبريل الماضي

الشرق الاوسط السعودية:

قرارات فلسطينية مرتقبة ضدّ «الضمّ»... وعقوبات أوروبية تنتظر إسرائيل

عريقات يتهم السفير الأميركي بالحثّ على العنف والقتل