السعودية اليوم / اليابان تقدم دعمًا إضافيًا لبرنامج الأمم المتحدة في السودان



الخرطوم 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

قدّمت اليابان 2.4 مليون دولار أمريكي، دعمًا إضافيًا لبرنامج الأمم المتحدة في السودان، لمساعدة المجتمعات الأكثر ضعفًا وعُرضة للخطر، بولايات جنوب وغرب وشمال كردفان، إضافة إلى النيل الأزرق والنيل الأبيض وسنار ودارفور.

وأوضح مدير مكتب الأمم المتحدة في السودان، سيلفا راماشاندران أن التمويل الجديد سيثمر في تعزيز مشروع الاستقرار الاجتماعي للجماعات والمجتمعات المُعَرَّضة للخطر في ولايات السودان الجنوبية وولايات دارفور، علاوة على المناطق الطرفيَّة في الخرطوم، مبينًا أن المشروع يعمل على تعزيز استقرار المجتمعات المتأثرة بالنزاعات في مواجهة المخاطر الاجتماعية مثل عطالة الشباب، الجريمة والضغط على الخدمات الأساسية.

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13:51ت م

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