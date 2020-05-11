اجتماعي / 85 شخصاً يعتنقون الإسلام بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحفرالباطن



حفرالباطن 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

أسهمت الجهود الدعوية المتواصلة التي بذلتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة حفر الباطن في دخول (85) شخصاً إلى الإسلام خلال الفترة من 1 إلى 14 رمضان، فيما تمت متابعة 140 من المسلمين الجدد، وذلك وفق إحصائية الجمعية الأخيرة .

ونظمت الجمعية عدداً من الدورات العلمية للجاليات عن أحكام الصيام عبر البث المباشر بخمس لغات استفاد منها 2800 مستفيد، كما تم عقد 4 مجالس رمضانية استفاد منها 2440 مستفيداً، إضافة إلى المسابقات اليومية بمشاركة 2000 مشارك.

فيما وزعت الجمعية خلال النصف الأول من شهر رمضان 15400 وجبة إفطار صائم على العمالة وتوصيلها إلى مقر سكنهم، حيث روعي في ذلك الاشتراطات الصحية، وذلك ضمن مبادرات الجمعية الرامية لتعزيز روح التكافل الاجتماعي .

// انتهى //

13:49ت م

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