

الباحة 18 رمضان 1441هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

أطلقت جامعة الباحة أمس مبادرة " دورنا نفزع "، والتي تقدم الدعم والمساندة لمنسوبي القطاع الصحي بمنطقة الباحة من قبل طلاب الجامعة والممارسين الصحيين والأكاديميين وذوي الاختصاص، إضافة إلى دعم فريق الاستقصاء الوبائي بصحة منطقة الباحة بالكوادر المؤهلة من الكوادر التعليمية والفنية في الكليات الصحية بالجامعة.

وأوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور شايع المالكي أن المبادرة تأتي بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، لدعم التمريض والأخصائيين الممارسين في القطاع الصحي بالمنطقة ، مشيراً إلى أنها تهدف إلى دعم جميع أطياف الكادر الصحي الفني في تخصصات التمريض والأخصائيين الممارسين في الميدان في تخصصات المختبرات الطبية والصحة العامة وأخصائيي الأسنان والبصريات ، وذلك في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لصحة الباحة.

وبين أن مبادرة دعم فريق الاستقصاء الوبائي بصحة المنطقة ، تهدف إلى استقطاب الكوادر المؤهلة من الكوادر التعليمية والفنية في الكليات الصحية بالجامعة في أقسام الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، للمساهمة في عمل وتنظيم الفرق التطوعية لمساندة فريق الاستقصاء الوبائي التابع للشؤون الصحية بالمنطقة.

// انتهى //

13:44ت م

0062





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الباحة تطلق مبادرة " دورنا نفزع " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.