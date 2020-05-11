السعودية اليوم / "بلدية جنوب مكة" ترفع 228 طناً من حراج الخشب بالعكيشية



مكة المكرمة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة لتنظيف حراج الخشب العشوائي بالعكيشية، شملت عدداً من المواقع المتفرقة بهدف إزالة التلوث البصري، وتوفير بيئة صحية آمنة .

وأفاد رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الحملة تركزت على رفع المخلفات المشوهة للمظهر البصري والبيئي أسفر عنها رفع و إزالة 228 طناً من المخلفات، على مساحة 1200 متر مربع وتنظيف محيط المنطقة .

وأكد قدح أن الأمانة تناشد المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

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13:43ت م

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