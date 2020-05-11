السعودية اليوم / 62 حالة وفاة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 62 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان بأنه بذلك يرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 8707، في حين سُجّلت 368 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 53449 حالة، مشيرة الى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت 60 حالة جديدة مصابة بالفيروس في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 55 شخصا بعد تعافيهم.

// انتهى //

13:43ت م

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بروكسل 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 62 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأفادت وزارة الصحة البلجيكية في بيان بأنه بذلك يرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 8707، في حين سُجّلت 368 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 53449 حالة، مشيرة الى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت 60 حالة جديدة مصابة بالفيروس في حين غادر المستشفيات خلال نفس الفترة 55 شخصا بعد تعافيهم.// انتهى //13:43ت م0060

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