السعودية اليوم / بلدية صبيا تصادر وتتلف كميات من البيض الفاسد



صبيا 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

ضبطت بلدية محافظة صبيا أمس ، شاحنة تقوم بتوزيع كميات كبيرة من البيض الفاسد، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها البلدية بأقسامها المعنية وفرق الرقابه الميدانية للتأكد من سلامة وجودة الأطعمة ولحماية صحة المستهلك.

وأوضح رئيس البلدية سفر بن سعد آل زآحم الشهراني ، أنه تم فحص الشاحنة واتضح أن أجهزة التبريد بالشاحنة لا تعمل ، مما نتج عن ذلك سوء في عملية التخزين والنقل للبيض وفساده نظراً لبقائه لفترات طويلة داخل الشاحنة.

وأشار إلى أن الفرقة الميدانية اتخذت بحضور مندوب من وزارة التجارة ، الإجراءات النظامية ، وصادرت ( ٣٠٩ ) كراتين من البيض الفاسد ، وتم تحرير مخالفة لسوء النقل والتخزين ، مؤكداً في هذا الصدد أن الفرق الرقابية التي شكلتها البلدية من الأطباء البيطريين والمراقبين الصحيين المتخصصين ومن مراقبي الأسواق يعملون ليلاً ونهاراً ميدانياً ويتم التنسيق باستمرار مع مندوب وزارة التجارة في القيام بجولات مشتركة على المحلات والمتاجر وأسواق النفع العام بشكل يومي ، للاطمئنان على صحة وسلامة المواد الغذائي وتتبع المخالفين للأنظمة وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم ، مشدداً في الوقت ذاته على أصحاب المحلات مراقبة جودة الأطعمة والمواد الغذائية لكي لا يكون هناك أي ضرر لأي منتج معروض للمستهلك.

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13:41ت م

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