السعودية اليوم / اليابان تسجل 37 إصابة جديدة بكورونا



طوكيو 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

سجّلت اليابان 37 إصابة جديدة بفيروس

وأورد بيان لوزارة الصحة اليابانية أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 15874 حالة والوفيات إلى 641 حالة.

وكشف رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي في وقت سابق اليوم عن أن حكومته تدرس حاليًا إمكانية تخفيف القيود الخاصة بحالة الطوارئ قبل انتهائها في الـ31 من الشهر الحالي.

// انتهى //

13:38ت م

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طوكيو 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسسجّلت اليابان 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، 9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأورد بيان لوزارة الصحة اليابانية أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 15874 حالة والوفيات إلى 641 حالة.وكشف رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي في وقت سابق اليوم عن أن حكومته تدرس حاليًا إمكانية تخفيف القيود الخاصة بحالة الطوارئ قبل انتهائها في الـ31 من الشهر الحالي.// انتهى //13:38ت م0057

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