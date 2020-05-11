السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ 24492 جولة رقابية على المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة



نجران 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة منذ بدء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن الأمانة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة تواصل أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار للتأكيد من توفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأرصفة، والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين‪.

وأكد استمرار تفعيل جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار

// انتهى //

13:29ت م

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نجران 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة منذ بدء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، 24492جولة رقابية على المنشآت والمحلات المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للسيطرة على الفيروس، كما قامت بتنفيذ 8680 جولة في مجال أعمال الإصحاح البيئي، وتطهير 22125 موقعاً، شملت المرافق الحكومية و الشوارع والأرصفة، وواجهات المحلات التجارية والميادين والمواقع التي يرتادها المواطنون.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن الأمانة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة تواصل أعمالها الرقابية الميدانية على مراكز المواد الغذائية ومحلات الفواكه والخضار للتأكيد من توفير مواد التعقيم في المرافق والحرص على النظافة العامة، إلى جانب تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأرصفة، والحاويات، وأماكن تجمعات العمالة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين‪.وأكد استمرار تفعيل جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية القروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية والجولات الرقابية لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية حفاظاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم، داعياً الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية والاستفادة من خدمات الأمانة الإلكترونية، والتواصل عبر تطبيق بلدي أو على الرقم 940 لتقديم البلاغات والشكاوى.// انتهى //13:29ت م0054

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