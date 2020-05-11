السعودية اليوم / فرنسا تبدأ بتخفيف إجراءات الحجر الصحي العام



باريس 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

بدأت فرنسا اليوم بتخفيف إجراءات الحجر الصحي العام الذي فرض منذ الـ 17 من مارس لوقف تفشي

ويعود ملايين الفرنسيين إلى ممارسة أنشطتهم اليومية، مع مراعاة الإجراءات الجديدة، منها وجوب ارتداء الكمامات الطبية في وسائل النقل العام التي ستخضع لعمليات تعقيم مكثفة، واحترام معايير الصحة الإلزامية في المدارس التي أعادت فتح أبوابها.

وسمح للسكان بالخروج من منازلهم دون تصاريح في محيط لا يتجاوز 100 كلم، في حين عادت بعض المحلات والأنشطة التجارية للعمل بعد توقف دام 55 يومًا.

وفُرضت بعض الإجراءات للحد من خطر انتشار الوباء، وتلافي حدوث موجة ثانية تسمح بتفشي الفيروس في البلاد.

// انتهى //

13:27ت م

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باريس 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسبدأت فرنسا اليوم بتخفيف إجراءات الحجر الصحي العام الذي فرض منذ الـ 17 من مارس لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.ويعود ملايين الفرنسيين إلى ممارسة أنشطتهم اليومية، مع مراعاة الإجراءات الجديدة، منها وجوب ارتداء الكمامات الطبية في وسائل النقل العام التي ستخضع لعمليات تعقيم مكثفة، واحترام معايير الصحة الإلزامية في المدارس التي أعادت فتح أبوابها.وسمح للسكان بالخروج من منازلهم دون تصاريح في محيط لا يتجاوز 100 كلم، في حين عادت بعض المحلات والأنشطة التجارية للعمل بعد توقف دام 55 يومًا.وفُرضت بعض الإجراءات للحد من خطر انتشار الوباء، وتلافي حدوث موجة ثانية تسمح بتفشي الفيروس في البلاد.// انتهى //13:27ت م0053

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