السعودية اليوم / 94 وفاة و11656 إصابة بكورونا في روسيا



موسكو 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

سجّلت روسيا 94 حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس

وذكر مركز الطوارئ الروسي في بيان له أن السلطات الصحية سجلت 11656 إصابة جديدة بالفيروس ليصل عدد الإصابات إلى 221344 حالة، مشيرًا إلى أن 5495 حالة تماثلت للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 39801.

// انتهى //

13:27ت م

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موسكو 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسسجّلت روسيا 94 حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2009 .وذكر مركز الطوارئ الروسي في بيان له أن السلطات الصحية سجلت 11656 إصابة جديدة بالفيروس ليصل عدد الإصابات إلى 221344 حالة، مشيرًا إلى أن 5495 حالة تماثلت للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 39801.// انتهى //13:27ت م0052

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