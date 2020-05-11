السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الإدارية تناقش تداعيات أزمة كورونا على العقود الرياضية



القاهرة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية ندوة تفاعلية عن بعد، بعنوان مستقبل المنافسات والعقود

وقال مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح اليوم، إن الندوة تناقش التحديات التي تواجه البيئة الرياضية بما تشتمل عليه من أندية واتحادات في ضوء تداعيات أزمة

وأشار إلى أن هذه الأزمة فرضت عددًا من الإشكاليات حول مستقبل العقود المبرمة في البيئة الرياضية سواء عقود الرعاية أو عقود احتراف اللاعبين في الأندية الرياضية، إضافة إلى عقود العاملين من غير اللاعبين بالهيئات الرياضية وخاصة فيما يتعلق بالمراكز القانونية لأطراف العقود، وما يترتب عليها من إلتزامات مالية قد تحتاج لإعادة التوازن العقدي في ضوء التكييف القانوني للجائحة ومن هذا المنطلق حرصت المنظمة العربية للتنمية الإدارية واللجنة الأولمبية المصرية على عقد هذه الندوة لمناقشة تلك التحديات

وبحث الإشكاليات المتعلقة بمستقبل الأنشطة الرياضية بكافة جوانبها القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار مواصلة مسيرة التعاون بين المنظمة واللجنة بعد النجاحات التي حققها المؤتمر العربي للرياضة والقانون الذي عقد في مارس 2020 بالقاهرة.

// انتهى //

13:26ت م

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القاهرة 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واستعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية ندوة تفاعلية عن بعد، بعنوان مستقبل المنافسات والعقود الرياضية في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين عن الرياضة وخبرائها بالدول العربية.وقال مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح اليوم، إن الندوة تناقش التحديات التي تواجه البيئة الرياضية بما تشتمل عليه من أندية واتحادات في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وقد انعكست هذه التحديات على انعقاد منافسات البيئة الرياضية بكافة مستوياتها، وكذلك بالنسبة للعقود الرياضية المبرمة بكافة صورها.وأشار إلى أن هذه الأزمة فرضت عددًا من الإشكاليات حول مستقبل العقود المبرمة في البيئة الرياضية سواء عقود الرعاية أو عقود احتراف اللاعبين في الأندية الرياضية، إضافة إلى عقود العاملين من غير اللاعبين بالهيئات الرياضية وخاصة فيما يتعلق بالمراكز القانونية لأطراف العقود، وما يترتب عليها من إلتزامات مالية قد تحتاج لإعادة التوازن العقدي في ضوء التكييف القانوني للجائحة ومن هذا المنطلق حرصت المنظمة العربية للتنمية الإدارية واللجنة الأولمبية المصرية على عقد هذه الندوة لمناقشة تلك التحدياتوبحث الإشكاليات المتعلقة بمستقبل الأنشطة الرياضية بكافة جوانبها القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار مواصلة مسيرة التعاون بين المنظمة واللجنة بعد النجاحات التي حققها المؤتمر العربي للرياضة والقانون الذي عقد في مارس 2020 بالقاهرة.// انتهى //13:26ت م0051

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