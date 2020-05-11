السعودية اليوم / ألمانيا تسجل أكثر من 169800 إصابة بكورونا



برلين 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 400 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض بأنه سجل 7444 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بعد تسجيل 9 حالات، بينما بلغت حالات الشفاء نحو 145600 حالة.

// انتهى //

13:21ت م

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برلين 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل عدد المصابين إلى أكثر من 169800.وأفادت بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض بأنه سجل 7444 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بعد تسجيل 9 حالات، بينما بلغت حالات الشفاء نحو 145600 حالة.// انتهى //13:21ت م0048

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