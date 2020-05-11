السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل 174 إصابة جديدة بكورونا



مسقط 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واس

سجّلت سلطنة عمان 174 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 36 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و138 حالة لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 17 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1211 حالة للشفاء.

// انتهى //

13:14ت م

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مسقط 18 رمضان 1441 هـ الموافق 11 مايو 2020 م واسسجّلت سلطنة عمان 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3573.وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 36 حالة من الحالات المسجلة لعمانيين، و138 حالة لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 17 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1211 حالة للشفاء.// انتهى //13:14ت م0046

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