2020-05-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل الكاتب والإعلامي سلمان الدوسري مع القرارات التي أعلن عنها وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، حول إيقاف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%).

وقال الدوسري في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: لماذا إلغاء بدل المعيشة وتعديل القيمة المضافة؟

ورد الدوسري على هذا التساؤل ببيان أسباب ذلك في ظل تداعيات جائحة كورونا:

– أسوأ أزمة اقتصادية يعيشها العالم

– انهيار أسعار النفط

– الدولة بدأت بنفسها وخفضت نفقاتها

– الإجراءات تعتبر في حدها الأدنى مقارنة بالعجز المتوقع

– الدولة رصدت 177 ملياراً لـ كورونا

– متابعات الخليج 365 شريك بلاده في العسر واليسر

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يداً بيد من أجل الوطن

وتفاعل العشرات من المغردين مع تغريدة سلمان الدوسري، حيث علق ثامر الدوسري بقوله: “الحمد لله إلغاء بدل وليس إلغاء وظيفة، الحمد لله تعديل القيمة المضافة وليس تقليل بالرواتب، الحمد لله من قبل ومن بعد، كلنا ثقة في قيادتنا، وكلنا يداً بيد من أجل الوطن”.

وقال طلال العمري “فعلاً كل ما ذكرته صحيح ولازم نتذكر النعمة اللي فضلها الله علينا في ظل هذي القيادة الرشيدة ومواجهتها لهذي الجائحة بكل حرص ولم تبخل لا على مواطن ولا مقيم ولا حتى مخالف، وكلنا ثقة في بلادنا بأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة وزي ما قلت نحن معها في العسر واليسر”.

وغرد إبراهيم العنزي بقوله: “ما راح نبخل بألف ريال وهناك من لم يبخل بحياته لأجلنا.. عن تضحيات هؤلاء أتحدث”.

عجيب هذا السعودي

وكتب يعقوب الريسي تغريدة قال فيها: “عجيب هذا السعودي! زاد الراتب افتخر، نقص الراتب افتخر، زاد البترول افتخر، نقص البترول افتخر، رسالة لأعداء المملكة والمرتزقة، لا تنافس السعودي في ولائه”.

وقال منذر آل الشيخ مبارك “هي أزمة ولابد أن نعترف بها وهذا أقل مانقدمه لأنفسنا في هذه الأزمة فالدولة عبرت بنا جائحة كورونا بأقل الأضرار هي فترة إن تكاتفنا جميعاً سنعبرها بسرعة اليوم كلنا نقول لبيك يا وطن علم السعودية علم السعودية علم السعودية”.

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