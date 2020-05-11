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تنبيه من هطول أمطار رعدية على جازان
تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً
متابعات الخليج 365 - واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات الداير بني مالك، والريث، والعارضة، و فيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً – بمشيئة الله – .
من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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