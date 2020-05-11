محمد بن مسعود - الدمام - قالت: التحقق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية ومباشرة البلاغات قالت وزارة "التجارة" إنها تتابع التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق الأسعار المعلنة والتحقق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية ومباشرة الفرق الرقابية لبلاغات المستهلكين. وقالت الوزارة: يمكنكم الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك 1900. وأمس، أعلنت "أرامكو السعودية" المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر مايو الحالي هي على النحو الآتي: بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر. بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر. وشهدت الأسعار الجديدة انخفاضاً كبيراً حيث كانت أسعار شهر أبريل الماضي؛ كالتالي: ‏بنزين 91: 1.31 ريال لكل لتر. ‏بنزين 95: 1.47 ريال لكل لتر. وأوضحت "أرامكو السعودية" أن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من اليوم 18 رمضان 1441هـ الموافق 11 مايو 2020م.. علماً بأن تعديل الأسعار يتم وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.وزارة التجارة أسعار البنزين "التجارة": نتابع التزام محطات الوقود في جميع المناطق بتطبيق الأسعار الجديدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-11 قالت وزارة "التجارة" إنها تتابع التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق الأسعار المعلنة والتحقق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية ومباشرة الفرق الرقابية لبلاغات المستهلكين. وقالت الوزارة: يمكنكم الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك 1900. وأمس، أعلنت "أرامكو السعودية" المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر مايو الحالي هي على النحو الآتي: بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر. بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر. وشهدت الأسعار الجديدة انخفاضاً كبيراً حيث كانت أسعار شهر أبريل الماضي؛ كالتالي: Advertisements ‏بنزين 91: 1.31 ريال لكل لتر. ‏بنزين 95: 1.47 ريال لكل لتر. وأوضحت "أرامكو السعودية" أن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من اليوم 18 رمضان 1441هـ الموافق 11 مايو 2020م.. علماً بأن تعديل الأسعار يتم وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية. 11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 12:15 PM قالت: التحقق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية ومباشرة البلاغات قالت: التحقق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية ومباشرة البلاغات قالت وزارة "التجارة" إنها تتابع التزام محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بتطبيق الأسعار المعلنة والتحقق من مطابقتها في المضخات والشاشات الإلكترونية ومباشرة الفرق الرقابية لبلاغات المستهلكين. وقالت الوزارة: يمكنكم الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز بلاغات المستهلك 1900. وأمس، أعلنت "أرامكو السعودية" المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر مايو الحالي هي على النحو الآتي: بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر. بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر. وشهدت الأسعار الجديدة انخفاضاً كبيراً حيث كانت أسعار شهر أبريل الماضي؛ كالتالي: ‏بنزين 91: 1.31 ريال لكل لتر. ‏بنزين 95: 1.47 ريال لكل لتر. وأوضحت "أرامكو السعودية" أن تطبيق أسعار البنزين المحدّثة سيكون ابتداءً من اليوم 18 رمضان 1441هـ الموافق 11 مايو 2020م.. علماً بأن تعديل الأسعار يتم وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية. ، "التجارة": نتابع التزام محطات الوقود في جميع المناطق بتطبيق الأسعار الجديدة ،

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