، "بلدية الخميس" تغلق عددًا من محطات الوقود لتطوير وتحسين خدماتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد انتهاء المهلة.. و"الشهراني": لتلبية اهتمامات المقيمين والمسافرين

أغلقت بلدية خميس مشيط، عددًا من محطات الوقود في إجراء يهدف إلى إعادة تأهيلها بما يتماشى مع لائحة تأهيل محطات الوقود التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في المرحلة الأولى، ومن خلال برنامج تحسين وتطوير محطات الوقود الذي تنفذه بلدية خميس مشيط.

وتفصيلًا قال رئيس بلدية خميس مشيط سليمان بن عبدالله الشهراني: إن البلدية أغلقت عددًا من المحطات بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمُلّاكها من قِبَل اللجنة؛ ‏بهدف متابعة وتحسين ‏محطات الوقود القائمة وتطويرها.

وأضاف الشهراني أن البلدية مستمرة في متابعة المحطات التي تقع في نطاقها ‏لتقديم خدمات مميزة للمواطنين وبجودة عالية؛‏ ‏مبينًا أن خدمات‏ المحطات ومراكز الخدمة أصبحت تكاملية، ويتم تطوير كل الجوانب في آن واحد، دون إغفال أي جانب على حساب الآخر؛ مؤكدًا أن كثيرًا من المواطنين ‏سواء من المقيمين أو المسافرين، تتجاوز اهتماماتهم عملية التزود بالوقود إلى جوانب تهيئة المصليات ودورات المياه والمطاعم وجودة المنتجات ونظافتها.

بلدية خميس مشيط خميس مشيط