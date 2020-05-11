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أطلقت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، اليوم، مبادرة بعنوان "وثيقتك إلى عنوانك السكني" التي تتيح للخريجين والخريجات تسلُّم وثائق تخرجهم والسجلات الأكاديمية في منازلهم عبر العنوان السكني، دون الحضور إلى مقر الجامعة وفروعها.
وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز الصقر؛ أن المبادرة تأتي في إطار المبادرات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وتنفذ بالشراكة مع البريد السعودي، وسيستفيد منها أكثر من 2900 خريج وخريجة بنهاية الفصل الثاني من العام الجامعي الجاري 1441هـ، لافتاً الانتباه إلى ضرورة دخول الطالب بوابة تحديث البيانات؛ للتأكّد من تحديث الاسم باللغة الإنجليزية حسب الهوية الوطنية أو جواز السفر، والتأكّد من صحة رقم الجوّال الخاص بالطالب الخريج، وذلك عبر الرابط: http://accounts.psau.edu.sa/students
وأشار الدكتور الصقر، إلى أنه سيتم إطلاق خدمة "إخلاء طرف الطالب" إلكترونياً بنهاية الاختبارات النهائية، التي من خلالها يستطيع الطالب إنهاء إجراءات إخلاء طرفه من الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة الجهات ذات العلاقة، مؤكداً ضرورة تعبئة الطلاب البيانات المطلوبة بدقة عالية (رقم الجوال، المدينة، الحي، الشارع، ورقم المبنى) عند إجراء إخلاء الطرف إلكترونياً حتى تتمكن الجامعة من إيصال وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي لعنوان الخريج.جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
الخرج.. جامعة سطام تُطلق مبادرة "وثيقتك إلى عنوانك السكني"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-11
أطلقت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، اليوم، مبادرة بعنوان "وثيقتك إلى عنوانك السكني" التي تتيح للخريجين والخريجات تسلُّم وثائق تخرجهم والسجلات الأكاديمية في منازلهم عبر العنوان السكني، دون الحضور إلى مقر الجامعة وفروعها.
وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز الصقر؛ أن المبادرة تأتي في إطار المبادرات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وتنفذ بالشراكة مع البريد السعودي، وسيستفيد منها أكثر من 2900 خريج وخريجة بنهاية الفصل الثاني من العام الجامعي الجاري 1441هـ، لافتاً الانتباه إلى ضرورة دخول الطالب بوابة تحديث البيانات؛ للتأكّد من تحديث الاسم باللغة الإنجليزية حسب الهوية الوطنية أو جواز السفر، والتأكّد من صحة رقم الجوّال الخاص بالطالب الخريج، وذلك عبر الرابط: http://accounts.psau.edu.sa/students
وأشار الدكتور الصقر، إلى أنه سيتم إطلاق خدمة "إخلاء طرف الطالب" إلكترونياً بنهاية الاختبارات النهائية، التي من خلالها يستطيع الطالب إنهاء إجراءات إخلاء طرفه من الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة الجهات ذات العلاقة، مؤكداً ضرورة تعبئة الطلاب البيانات المطلوبة بدقة عالية (رقم الجوال، المدينة، الحي، الشارع، ورقم المبنى) عند إجراء إخلاء الطرف إلكترونياً حتى تتمكن الجامعة من إيصال وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي لعنوان الخريج.
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
12:13 PM
خدمة إلكترونية تتيح للخريجين والخريجات تسلُّم وثائق تخرجهم بالمنزل
أطلقت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، اليوم، مبادرة بعنوان "وثيقتك إلى عنوانك السكني" التي تتيح للخريجين والخريجات تسلُّم وثائق تخرجهم والسجلات الأكاديمية في منازلهم عبر العنوان السكني، دون الحضور إلى مقر الجامعة وفروعها.
وأوضح عميد شؤون القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز الصقر؛ أن المبادرة تأتي في إطار المبادرات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وتنفذ بالشراكة مع البريد السعودي، وسيستفيد منها أكثر من 2900 خريج وخريجة بنهاية الفصل الثاني من العام الجامعي الجاري 1441هـ، لافتاً الانتباه إلى ضرورة دخول الطالب بوابة تحديث البيانات؛ للتأكّد من تحديث الاسم باللغة الإنجليزية حسب الهوية الوطنية أو جواز السفر، والتأكّد من صحة رقم الجوّال الخاص بالطالب الخريج، وذلك عبر الرابط: http://accounts.psau.edu.sa/students
وأشار الدكتور الصقر، إلى أنه سيتم إطلاق خدمة "إخلاء طرف الطالب" إلكترونياً بنهاية الاختبارات النهائية، التي من خلالها يستطيع الطالب إنهاء إجراءات إخلاء طرفه من الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة الجهات ذات العلاقة، مؤكداً ضرورة تعبئة الطلاب البيانات المطلوبة بدقة عالية (رقم الجوال، المدينة، الحي، الشارع، ورقم المبنى) عند إجراء إخلاء الطرف إلكترونياً حتى تتمكن الجامعة من إيصال وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي لعنوان الخريج.
، الخرج.. جامعة سطام تُطلق مبادرة "وثيقتك إلى عنوانك السكني" ،
المصدر : الخليج 365
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