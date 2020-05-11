محمد بن مسعود - الدمام - 11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 12:48 PM "القرني" يحصل على ماجستير إدارة الأعمال "القرني" يحصل على ماجستير إدارة الأعمال حصل حسين بن عبدالله القرني، ‏على درجة الماجستير في تخصص إدارة أعمال تنفيذية من جامعة الملك خالد بأبها. الكلمات المفتاحية ، "القرني" يحصل على ماجستير إدارة الأعمال ،

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