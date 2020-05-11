4 كلمات تُنقذ مواطن سعودي من الموت "تائها في الصحراء"

كشفت مصادر سعودية أن أربع كلمات كانت سببًا في إنقاذ مواطن سعودي من الموت "مفقود السليل"، بعد أن تاه في الصحراء لعدة أيام، وبفضل أربع كلمات دلت على مكانه تم العثور عليه من قبل فرق الإنقاذ.

وبدأت القصة بعد بلاغ ورد لجمعية "عون" للبحث والإنقاذ مساء الخميس الماضي من شرطة محافظة السليل، يفيد بتغيب المواطن فهد بن مرزوق الودعاني الدوسري (22 سنة)، الذي خرج في نزهة برية حسب بلاغ ذويه منذ الأربعاء ولم يعد، وطلب المساندة في البحث عنه نظرا لاتساع المنطقة ووعورتها. وفق المتحدث باسم جمعية معاذ بن عبدالله الخنيني.

وأوضح الخنيني أن المعلومات المتوفرة عن المفقود تمثلت في كونه يستقل سيارة "هايلكس غمارتين"، وخرج في نزهة على أن يعود في اليوم نفسه. وفق موقع روسيا اليوم.

وأضاف: "بعد تلقي البلاغ واستيفاء المعلومات تم التنسيق مع الزملاء في جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، وقام أعضاء الفريق المشارك من الجمعية بوضع خطة البحث ونقطة تجمع للأعضاء بـ 30 سيارة مجهزة وطائرات شراعية عدة، وكانت نقطة الانطلاق من وادي الدواسر، واتجه الفريق إلى آخر موقع تمت مشاهدة المفقود فيه شمال غرب السليل".

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وتابع: "تم العثور على سيارة المفقود من قبل متطوعين من المنطقة، وأبلغوا الفرق المشاركة بذلك، فاتجه الجميع إلى هناك ووُجد أن السيارة متعطلة بسبب عطل 3 من إطاراتها نتيجة لوعورة الأرض".

ويواصل الخنيني حديثه قائلًا: "المفقود بقي ليالي بجانب سيارته المعطلة على أمل أن يأتي أحد لإنقاذه، وخلالها قام بإشعال النار في أحد الإطارات للفت الأنظار، وبعدما يئس ونفد ما لديه من ماء وغذاء قرر ترك المكان".

وأوضح المتحدث باسم جمعية عون للبحث والانقاذ أن المفقود أحسن التصرف بذكاء قبل مغادرة موقعه، فقام بكتابة اتجاه سيره على مقدمة السيارة المعطلة، إذ كتب اسم المكان الذي سيتجه إليه بعبارة "ماشي مع الرجم جنوب" ورسم سهما يشير إلى الاتجاه وهو ما سهل مهمة الفريق وساعد في إنقاذ حياته، وعند ساعات الفجر الأولى تم العثور عليه وقد نال منه التعب والإنهاك، ولكنه نجا من الموت، وتم نقله إلى المستشفى.