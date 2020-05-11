السعودية تعلن صرف معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجه بصرف مليار و850 مليون ريال، معونة رمضان لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي بواقع مبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع على أن تكون المعونة من غير حساب أموال الزكاة.

وتأتي هذه المكرمة حرصا من العاهل السعودي على تقديم كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للمواطنين، بحسب "سكاي نيوز".

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد أعلن اتخاذ بلاده إجراءات استباقية للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية نتيجة تفشي فيروس كورونا في السعودية والعالم والتي انعكست سلبًا على أداء الاقتصاد السعودي وتسبب بخسائر وانهيار الاقتصاد السعودي 2020 ولكن مع الإجراءات الجديدة من المتوقع أن نشهد تحسن وتطور الاقتصاد السعودي

وجدد وزير المالية تأكيده عل أهمية الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة التي من المتوقع أن تحدد الاقتصاد السعودي إلى أين ؟، موضحًا أن الإجراءات الجديدة كفيلة بتوفير قرابة 100 مليار ريال تقريبًا. وفق صحيفة سبق السعودية

وشدد الجدعان على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ القرارات الضرورية لحماية المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد من تفاقم الأزمة وتبعاتها، استكمالاً للقرارات المتخذة مسبقاً للحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية و الاقتصادية.