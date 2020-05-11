︎ : .

علق رئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر؛ على الهجوم الذي تعرض له بعدما شبه أهالي الأحساء وجازان بـ “فقراء البرازيل” خلال لقائه في برنامج “الليوان”.

وقال الجابر خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “جازان أرض العلماء والأدباء والشعراء، الفن والأفنان، الفل والريحان، الأبطال والبطولات و الأحساء أرض الخيال وعاصمة النخيل، أرض الكرم والكرامة، البساتين والعيون، الماضي والحاضر والمستقبل.”.

وأضاف: “لهما في القلب ولكل ذرة تراب طاهرة في بلادي المملكة العربية السعودية منزلة ومكانة.”





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من سامي الجابر على الهجوم الذي تعرض له بعدما شبه أهالي الأحساء وجازان بـ “فقراء البرازيل “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.