الإسكان: إيقاف مبادرة دعم العسكريين لمنتج البناء الذاتي للطلبات الجديدة

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أعلنت وزارة الإسكان، أنه تم إيقاف مبادرة دعم العسكريين لمنتج البناء الذاتي للطلبات الجديدة، مشيرة إلى أنه لا يشمل الإيقاف من سبق له إبرام العقد.
وجاء ذلك خلال رد ” برنامج الدعم السكني من وزارة الإسكان ” على استفسار مواطن، حول كيفية استلام دفعة الدعم للعسكريين.
وقال البرنامج في رده عبر الحساب الرسمي: ” تم إيقاف مبادرة دعم العسكريين لمنتج البناء الذاتي وذلك للطلبات الجديدة من تاريخ ١١/٥/٢٠٢٠ علماً ان من سبق له ابرام العقد قبل التاريخ المذكور لايشمله الايقاف ” .
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